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Pompoenfair Vorstenbosch krijgt vergunning

Vandaag om 09:10

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor een Pompoenfair op 27 september in Vorstenbosch.

Gevonden voor jou

De Pompoenfair vindt plaats aan de Derptweg 12 in Vorstenbosch. De vergunning hiervoor is op 4 augustus 2026 verleend door de burgemeester van Bernheze. Het evenement biedt een gezellige dag rondom pompoenen.

Het besluit is openbaar en kan op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch. De fair is gepland op zondag 27 september 2026.

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