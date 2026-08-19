Bijgebouw gepland op Heiveld in Vorstenbosch

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een bijgebouw aan Heiveld 3 in Vorstenbosch. De aanvraag is op 27 juli ontvangen door de gemeente Bernheze.

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Het bijgebouw zal verrijzen op een locatie in Vorstenbosch. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning, ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De stukken met details over het plan zijn zes weken lang in te zien op het gemeentehuis in Heesch, alleen op afspraak.

Voor deze aanvraag zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken of beroep in te dienen. De gemeente Bernheze is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling.