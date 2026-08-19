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VV Heeswijk vraagt vergunning aan voor jubileumevenement

Vandaag om 09:10

VV Heeswijk heeft een vergunning aangevraagd voor een jubileum van 1 tot en met 4 oktober in Heeswijk-Dinther.

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Voetbalvereniging Heeswijk wil haar 75-jarig bestaan vieren met een evenement op Droevendaal 6 in Heeswijk-Dinther. De aanvraag voor de benodigde vergunning is op 30 juli 2026 ontvangen door de gemeente Bernheze.

Het evenement staat gepland van woensdag 1 oktober tot en met zaterdag 4 oktober 2026. Belangstellenden kunnen de stukken zes weken lang op afspraak inzien bij het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden zijn te vinden op de webpagina van de gemeente.

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