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Vergunningsaanvraag voor boomkap nabij Hanenbergsestraat in Loosbroek
Vandaag om 09:10
In Loosbroek is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom. Het gaat om een locatie nabij Hanenbergsestraat 2. De aanvraag is ontvangen op 28 juli 2026.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft de aanvraag ontvangen. De stukken zijn zes weken in te zien op afspraak in het gemeentehuis in Heesch. Openingstijden staan op de webpagina van de gemeente.
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