Onderzoek naar toekomst buitenbad De Bosselaar in Zevenbergen

Buitenbad De Bosselaar in Zevenbergen wordt onderzocht om het toekomstbestendig te maken. De gemeente Moerdijk wil weten wat inwoners vinden van het zwembad en hoe het beter kan aansluiten op hun wensen en moderne ontwikkelingen. Tot en met 7 september kunnen mensen hun mening geven via een vragenlijst.

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Het buitenbad De Bosselaar in Zevenbergen is een geliefde plek om te zwemmen, te ontspannen en sociale contacten op te doen. De gemeente Moerdijk wil het zwembad aanpassen aan de wensen van de inwoners en inspelen op moderne ontwikkelingen zoals duurzaamheid, toegankelijkheid en een veranderend gebruik.

Om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is, vraagt de gemeente inwoners om een vragenlijst in te vullen. Hierin kunnen mensen hun mening geven over zaken zoals de watertemperatuur, voorzieningen, openingstijden, prijzen, horeca, sfeer en toegankelijkheid. Ook wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van De Bosselaar.

De resultaten van het onderzoek worden na afloop gedeeld met de deelnemers. Op basis van alle feedback zal de gemeenteraad besluiten hoe het buitenbad toekomstbestendig wordt ingericht. Ook mensen die niet naar De Bosselaar of andere zwembaden gaan, worden aangemoedigd hun mening te geven.