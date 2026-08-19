Verkeersmaatregelen rondom Ibiza Markt XXL in Valkenswaard

In Valkenswaard zijn verkeersmaatregelen ingesteld voor de Ibiza Markt XXL en Boules & Beats. De Frans van Beststraat en Eindhovenseweg zijn op verschillende momenten afgesloten.

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De Ibiza Markt XXL, samen met Boules & Beats, zorgt deze maand voor drukte in Valkenswaard. Om alles in goede banen te leiden, zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd. Deze aanpassingen hebben invloed op het verkeer in en rondom het centrum.

De Frans van Beststraat is vanaf donderdag 27 augustus om drie uur ’s middags tot en met maandag 31 augustus om zeven uur ’s avonds afgesloten. Het gaat om het deel tussen de Kerverijstraat en de Leenderweg. Ook de Eindhovenseweg heeft beperkingen. Deze straat is van zaterdag 29 augustus om acht uur ’s ochtends tot en met zondag 30 augustus om tien uur ’s avonds niet toegankelijk tussen de Beelmanstraat en de Leenderweg.

Praktisch gevolg

Bezoekers van de evenementen en omwonenden worden geadviseerd rekening te houden met de afsluitingen. Alternatieve routes zijn nodig om het centrum van Valkenswaard te bereiken. De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid en doorstroming tijdens de evenementen te waarborgen.