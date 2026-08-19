Woningbouwprojecten kunnen eerder netcapaciteit aanvragen

Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten netcapaciteit aanvragen voor woningbouwprojecten. Dit is mogelijk door een nieuwe landelijke regeling, die ruimte biedt voor de komende tien jaar. Het college van Gilze en Rijen stelt eind augustus de regels vast. Aanmelden kan tot en met 15 september.

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Door een steeds voller stroomnet is het lastig om ruimte te vinden voor het vervoeren van elektriciteit. Een nieuwe regeling maakt het mogelijk om al in een vroege fase netcapaciteit aan te vragen voor woningbouwprojecten. Gemeenten spelen hierin een sleutelrol en kunnen vanaf 1 oktober deze aanvragen indienen bij de netbeheerder.

Het college van burgemeester en wethouders in Gilze en Rijen stelt eind augustus 2026 de definitieve regels vast. Daarna worden deze bekendgemaakt en kunnen initiatiefnemers, zoals ontwikkelaars en particulieren, hun projecten aanmelden bij de gemeente. Dit kan tot en met 15 september 2026.

Voorwaarden en beoordeling

De gemeente beoordeelt eerst of een project voldoet aan de voorwaarden uit de landelijke regeling. Pas daarna kan het worden aangemeld bij de netbeheerder. Het is belangrijk om te weten dat een aanmelding geen garantie biedt op het daadwerkelijk verkrijgen van netcapaciteit. De netbeheerder beslist welke projecten worden goedgekeurd.

Belangrijke deadlines

De nieuwe regeling geldt voor woningbouwprojecten die binnen de komende tien jaar worden gerealiseerd. Aanmelden bij de gemeente is mogelijk vanaf eind augustus tot en met 15 september 2026. Daarna kunnen gemeenten vanaf 1 oktober de aanvragen doorzetten naar de netbeheerder.

Het doel van deze regeling is om woningbouwprojecten sneller te laten aansluiten op het stroomnet, ondanks de beperkte capaciteit. Het blijft echter onzeker of elk project netcapaciteit krijgt, aangezien de netbeheerder uiteindelijk beslist.