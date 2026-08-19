Maatregel milieubelastende activiteit bij Amphia in Breda

Stichting Amphia heeft een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit op de Molengracht in Breda. Het gaat om een gelijkwaardige maatregel voor PGS-15 opslag. De melding is op 14 augustus afgehandeld.

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Het ziekenhuis Amphia in Breda heeft een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit. Deze melding betreft een gelijkwaardige maatregel die wordt toegepast bij PGS-15 opslag. PGS-15 opslag is bedoeld voor de veilige opslag van gevaarlijke stoffen. De melding werd op 8 juni 2026 ingediend en is op 14 augustus 2026 afgehandeld.

De locatie van de activiteit is Molengracht 21 in Breda. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding is niet openbaar ter inzage gelegd.