Jacques Perklaan en omgeving worden groener

De gemeente Bladel gaat de openbare ruimte rondom de Jacques Perklaan, Willem Klooslaan en Nicolaas Beetslaan vergroenen. De werkzaamheden starten in de week van 24 augustus en duren ongeveer zes weken. Minder tegels en meer beplanting moeten zorgen voor een prettigere leefomgeving. Het project maakt deel uit van het NK Tegelwippen.

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Vanaf de week van 24 augustus begint de gemeente Bladel met het vergroenen van drie straten: de Jacques Perklaan, Willem Klooslaan en Nicolaas Beetslaan. Het project duurt naar verwachting zes weken en bestaat uit het vervangen van tegels door beplanting. Dit maakt de omgeving niet alleen groener, maar helpt ook regenwater beter op te vangen en biedt meer verkoeling op warme dagen.

Tijdens deze periode kan er enige overlast ontstaan voor bewoners en bezoekers. De gemeente vraagt hiervoor begrip en hoopt dat de voordelen van de vergroening opwegen tegen eventuele hinder.

Groen en klimaatbestendig

Met deze actie draagt de gemeente Bladel bij aan het NK Tegelwippen, een landelijke campagne die bewoners en gemeenten stimuleert om tegels te vervangen door groen. Naast een aantrekkelijkere leefomgeving zorgt de vergroening voor meer biodiversiteit en een betere bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het NK Tegelwippen is een initiatief om aandacht te vragen voor het belang van groen in steden en dorpen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Bladel.