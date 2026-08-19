Gemeenten kunnen netcapaciteit woningbouw eerder aanvragen

Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten woningbouwprojecten aanmelden bij de netbeheerder om eerder netcapaciteit te reserveren. Het stroomnet zit steeds voller, waardoor de nieuwe regeling nodig is. Gemeente Alphen-Chaam stelt eind augustus de regels vast. Aanmelden kan tot 15 september.

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Door een nieuwe landelijke regeling kunnen gemeenten vanaf 1 oktober 2026 woningbouwprojecten aanmelden bij de netbeheerder. Hiermee wordt geprobeerd eerder ruimte op het overvolle stroomnet te reserveren. De regeling geldt voor projecten die binnen de komende tien jaar worden gerealiseerd.

In Alphen-Chaam buigt het college van burgemeester en wethouders zich eind augustus over de definitieve regels. Zodra deze bekend zijn, kunnen woningbouwprojecten via de gemeentelijke website worden aangemeld. De deadline voor aanmelding is 15 september 2026.

Regels en voorwaarden

Voordat een project aangemeld kan worden, moet het voldoen aan de voorwaarden van de landelijke regeling. Gemeenten beoordelen of een project binnen deze kaders past. Let op: een aanmelding biedt geen garantie op netcapaciteit. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de netbeheerder.

Voor een aanvraag zijn dezelfde gegevens nodig als bij een nieuwe elektriciteitsaansluiting. Het is verstandig deze informatie alvast te verzamelen. Alleen complete aanvragen worden behandeld.

Waarom dit belangrijk is

Initiatiefnemers, ontwikkelaars, grondeigenaren en particulieren die woningbouwprojecten plannen, moeten zorgen dat hun projecten tijdig bij de gemeente bekend zijn. Door de toenemende schaarste op het stroomnet wordt het steeds lastiger om capaciteit te reserveren.

De gemeente benadrukt dat het aanmelden van projecten geen garantie biedt op netcapaciteit. Dit maakt het belangrijk om goed voorbereid te zijn en alle benodigde informatie compleet aan te leveren.