Horecabedrijf in Eindhoven vraagt vergunning aan voor kansspelen

Horecabedrijf Ooms van Milhees VOF in Eindhoven heeft een vergunning aangevraagd om kansspelen mogelijk te maken. Het gaat om de vestiging aan de Oude Stadsgracht 24 en 26. De aanvraag is op 11 augustus ontvangen door de gemeente.

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Het horecabedrijf Ooms van Milhees VOF in Eindhoven wil een aanwezigheidsvergunning voor kansspelen op de locatie aan de Oude Stadsgracht 24 en 26. Deze vergunning is nodig om kansspelen in het bedrijf aan te bieden.

De aanvraag is ingediend bij het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven. De zaak is geregistreerd onder nummer EHV-ZP2026-007808. Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage en is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.