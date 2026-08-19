Gevel van pand in Eindhoven wordt hersteld

Er is een vergunning aangevraagd om de gevel van een pand aan de Zaale in Eindhoven te herstellen. Het gaat om constructieve aanpassingen aan de onderlaag. De aanvraag is ontvangen op 14 augustus.

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De ingediende aanvraag betreft het adres de Zaale 5, 5612AJ Eindhoven. Door middel van constructieve toevoegingen aan de onderlaag wordt de gevel hersteld. Het gaat hierbij om een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-007876.

De vergunning is op 14 augustus 2026 ontvangen. Het is enkel ter kennisgeving en er kan momenteel geen bezwaar tegen worden ingediend. Het document ligt niet ter inzage.