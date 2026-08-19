Beslistermijn verlengd voor bouwplannen aan Ooruilweg in Heusden

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning aan de Ooruilweg in Heusden met zes weken verlengd. Het gaat om de aanvraag voor een woning op deze locatie.

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De verlenging van de beslistermijn betreft een aanvraag met kenmerk 2026062400319. De oorspronkelijke deadline is aangepast op woensdag 19 augustus 2026. De vergunning heeft betrekking op het bouwen van een woning aan de Ooruilweg.

Wie meer wil weten over de locatie, kan op de website van de gemeente Asten een kaart raadplegen. Daar is de exacte plek van de plannen weergegeven. Het inzien van stukken is alleen mogelijk op afspraak bij het gemeentehuis.