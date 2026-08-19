Omgevingsvergunning aangevraagd voor boomkap in Asten

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Spicastraat in Asten. De boom is aangetast door zwammen en vormt mogelijk een risico.

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Op 13 augustus is bij de gemeente Asten een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan de Spicastraat. De boom heeft last van zwamaantasting, een schimmel die bomen kan verzwakken en gevaarlijk kan maken.

De aanvraag is een eerste stap en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. Zodra er meer duidelijkheid is over de vergunning, wordt bekendgemaakt wat de vervolgstappen zijn.