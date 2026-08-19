Advertentie
Omgevingsvergunning aangevraagd voor boomkap in Asten
Vandaag om 09:22
Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Spicastraat in Asten. De boom is aangetast door zwammen en vormt mogelijk een risico.
Op 13 augustus is bij de gemeente Asten een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan de Spicastraat. De boom heeft last van zwamaantasting, een schimmel die bomen kan verzwakken en gevaarlijk kan maken.
De aanvraag is een eerste stap en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. Zodra er meer duidelijkheid is over de vergunning, wordt bekendgemaakt wat de vervolgstappen zijn.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie