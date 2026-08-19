Gemeente Asten verlengt termijn voor onderwijsvergunning

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een vergunning aan de Ommelseweg met zes weken verlengd. Het gaat om het legaliseren van onderwijsactiviteiten.

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De verlenging van de termijn heeft betrekking op een aanvraag voor het legaliseren van onderwijsactiviteiten aan de Ommelseweg 48 in Asten. Het besluit is genomen op 17 augustus 2026 en geldt voor een periode van zes weken.

De aanvraag heeft het kenmerk 2026062501311. Meer informatie over de locatie is beschikbaar via de gemeentelijke kaartweergave. Voor inzage in stukken kun je een afspraak maken bij het klantcontactcentrum van de gemeente.