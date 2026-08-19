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Buurt BBQ in Kaatsheuvel krijgt toestemming
Vandaag om 09:28
Op zaterdag 22 augustus organiseert Buurt Dintel een BBQ aan de Dintel in Kaatsheuvel. De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 22 augustus 2026 aan de Dintel in Kaatsheuvel. De aanvraag voor het buurtfeest is op 10 augustus goedgekeurd door de gemeente.
Buurt Dintel is de organisator van de BBQ. Het evenement is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en de onderlinge band te versterken.
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