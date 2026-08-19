Gemeente Loon op Zand regelt prioriteit voor elektriciteitsaansluitingen
Bouwprojecten in Loon op Zand kunnen vanaf vandaag worden aangemeld voor een plek op de wachtlijst voor elektriciteitsaansluitingen. Vanaf 1 oktober bepaalt de gemeente welke projecten prioriteit krijgen.
Door netcongestie is er sinds 1 juli 2026 geen garantie meer dat woningbouwprojecten direct een elektriciteitsaansluiting krijgen. Gemeenten mogen projecten waarvan de bouw binnen tien jaar start eerder op de wachtlijst plaatsen. Voor projecten die binnen vijf jaar beginnen, kan extra prioriteit worden aangevraagd.
De gemeente Loon op Zand stelt op 1 september beleidsregels vast om de volgorde van projecten te bepalen. Vanaf 1 oktober worden de aanvragen groepsgewijs bij netbeheerder Enexis ingediend. Tot en met 4 september kunnen projecten worden aangemeld via een formulier op de gemeentelijke website.
De definitieve lijst met prioriteiten wordt op 28 september vastgesteld. Deze lijst bepaalt welke projecten als eerste in aanmerking komen voor transportcapaciteit. Meer informatie over het proces en de benodigde documenten is te vinden via de website van de gemeente.
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