Gevel van kantoor in Loon op Zand wordt geïsoleerd

Een kantoor aan de Klokkenlaan in Loon op Zand krijgt toestemming om de gevel te isoleren. Het besluit is op maandag 17 augustus 2026 verzonden.

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De gemeente Loon op Zand heeft een vergunning verleend voor het isoleren van de gevel van een kantoor aan de Klokkenlaan 9. Het besluit, met referentie 2026060300662, is deze week bekendgemaakt. De aanvraag betreft het verbeteren van de energie-efficiëntie van het pand.

Het isoleren van gevels is een veelgebruikte methode om gebouwen duurzamer te maken. Hiermee kan warmte beter worden vastgehouden en energieverbruik worden verminderd. De werkzaamheden zullen plaatsvinden aan het kantoor op deze locatie.