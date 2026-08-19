Aanvraag overkapping in Kaatsheuvel ingetrokken

Een aanvraag voor een overkapping aan de Erasstraat in Kaatsheuvel is ingetrokken. Het verzoek, dat eerder op 14 augustus was ingediend, is door de aanvrager zelf teruggetrokken.

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De aanvraag ging om het realiseren van een overkapping bij een adres aan de Erasstraat in Kaatsheuvel. Deze was op 14 augustus naar de gemeente gestuurd, maar is inmiddels door de indiener zelf ingetrokken.

Het is niet duidelijk waarom de aanvrager de aanvraag heeft teruggetrokken. Het adres waar het om gaat bevindt zich op Erasstraat 28 in Kaatsheuvel.