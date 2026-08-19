Advertentie
Autocross De Moer vraagt vergunning aan voor jaarlijks evenement
Vandaag om 09:28
Organisatie BKT Autocross De Moer heeft een vergunning aangevraagd voor het jaarlijkse autocross-evenement aan de Paalstraat in De Moer.
De aanvraag voor een evenementenvergunning is op 10 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Loon op Zand. Het evenement vindt plaats op een vaste locatie, aan de Paalstraat in De Moer, en keert jaarlijks terug.
De vergunning is nodig om het evenement officieel te mogen organiseren en bevat specifieke regels en voorwaarden. De gemeente beoordeelt nu of de aanvraag voldoet aan alle eisen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie