Buurtactiviteit op 26 september in Kaatsheuvel

Op 26 september organiseert Buurt Lievekenshoek een activiteit in hun straat in Kaatsheuvel. De melding hiervoor is op 10 augustus goedgekeurd.

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Buurt Lievekenshoek heeft toestemming gekregen om op 26 september een activiteit te houden in hun straat. Het evenement vindt plaats aan de Lievekenshoek in Kaatsheuvel.

De melding is op 10 augustus verleend onder zaaknummer Z260001259. Dit betekent dat de buurt officieel toestemming heeft om de straat op die dag te gebruiken voor de geplande activiteit.