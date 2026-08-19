Dakkapel gepland aan Strijmondlaan in Oudenbosch

Er is een aanvraag gedaan voor een dakkapel aan de Strijmondlaan 8 in Oudenbosch. Het verzoek is op 10 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Halderberge.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van het huis. Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben deze aanvraag nu officieel bekendgemaakt.

Het gaat om zaaknummer 1437116. De aanvraag is puur informatief en er kan nog geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan pas na een beslissing over de vergunning.