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Nieuwe aanvraag voor BSO-locatie in Oud Gastel
Vandaag om 09:29
De gemeente Halderberge heeft een aanvraag ontvangen voor een buitenschoolse opvang aan de Markt 13 in Oud Gastel. De aanvraag is op 11 augustus ingediend.
Het gaat om een vergunningaanvraag voor het starten van een buitenschoolse opvang op het adres Markt 13 in Oud Gastel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1437315.
Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving bekendgemaakt. Bezwaar maken of beroep indienen is pas mogelijk nadat er een besluit op de vergunningaanvraag is genomen.
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