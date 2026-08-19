Herfstbraderie Hoeven krijgt groen licht

De gemeente Halderberge heeft een vergunning verleend voor de Herfstbraderie in Hoeven. Het evenement vindt plaats op woensdag 11 oktober 2026 op de Sint Janstraat en het Raadhuisplein.

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De Herfstbraderie in Hoeven is een stap dichterbij, nu de burgemeester van Halderberge de vergunning heeft goedgekeurd. Het evenement, dat op woensdag 11 oktober gepland staat, zal plaatsvinden op de Sint Janstraat en het Raadhuisplein.

De vergunning werd op 17 augustus verzonden, waarmee het organisatorische proces officieel van start ging. Voor de bezoekers is het een kans om in een gezellige sfeer te genieten van het najaarsaanbod.