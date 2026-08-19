Plannen voor functiewijziging pand Barteweg in Oud Gastel

Er is een aanvraag gedaan om het pand aan de Barteweg 12 in Oud Gastel te veranderen naar een woonfunctie. Het voorstel omvat ook aanpassingen aan het woonoppervlak.

Gevonden voor jou

De gemeente Halderberge heeft op 13 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een functiewijziging van het pand aan de Barteweg 12 in Oud Gastel, waarbij het gebouw geschikt wordt gemaakt voor bewoning en het woonoppervlak wordt aangepast.

Deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kan pas bezwaar of beroep worden ingediend zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over de omgevingsvergunning. Op dit moment is de aanvraag in te zien via een verzoek per e-mail bij de gemeente Halderberge.