Garagedeur vervangen door kozijn in Hoeven

In Hoeven is een aanvraag ingediend om de garagedeur aan Elisabethpark 34 te vervangen door een vast kozijn.

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De gemeente Halderberge heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Elisabethpark 34 in Hoeven, waar de garagedeur vervangen moet worden door een vast kozijn. De aanvraag is op 7 augustus 2026 ingediend.

Dit bericht is informatief en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de vergunning. De aanvraag kan worden ingezien door een verzoek te sturen naar het e-mailadres van de gemeente Halderberge.