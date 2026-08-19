Melding opslag grond en baggerspecie in Rilland-Moerdijk afgehandeld

De gemeente Halderberge heeft een melding afgehandeld voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie op de locatie Rilland-Moerdijk. Deze melding werd op 17 augustus 2026 verwerkt.

Gevonden voor jou

Het gaat om het opslaan van grond of baggerspecie die zonder bewerking herbruikbaar is. Dit soort activiteiten moet verplicht worden gemeld, omdat ze invloed kunnen hebben op de bodem en het milieu.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00020805. Er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.