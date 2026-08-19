Vergunning voor renovatie gemeentelijk monument in Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft een vergunning verleend voor de renovatie van een gemeentelijk monument aan de Ste Bernaertsstraat 42 in Oudenbosch. De aanvraag werd op 13 augustus 2026 goedgekeurd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een project waarbij het gemeentelijk monument aan de Ste Bernaertsstraat wordt opgeknapt. De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Halderberge en heeft het zaaknummer 1433495. Volgens de regels treedt de vergunning vier weken na de bekendmaking in werking, tenzij er bezwaar wordt gemaakt.

De verzenddatum van het besluit was 13 augustus 2026. Hiermee kunnen betrokkenen binnen zes weken na die datum bezwaar maken tegen het besluit, mocht men het hier niet mee eens zijn. De renovatie valt onder de activiteit 'gemeentelijk monument', wat betekent dat het specifieke regels en bescherming geniet vanwege zijn historische waarde.