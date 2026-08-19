Aanvraag voor houten fietsenschuur in Oud Gastel afgewezen

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben een bouwaanvraag voor een houten fietsenschuur aan Angel 28 in Oud Gastel buiten behandeling gesteld.

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De aanvraag betrof een houten fietsenschuur op het adres Angel 28 in Oud Gastel. Het besluit is genomen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het zaaknummer van deze aanvraag was 1420187.

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag betekent dat de procedure is stopgezet en er geen verdere stappen worden ondernomen. De reden voor het besluit is niet vermeld.