Tilburg inventariseert projecten voor stroomnet

De gemeente Tilburg onderzoekt woningbouw- en onderwijsprojecten om prioriteit te geven bij het aanvragen van transportcapaciteit op het volle elektriciteitsnet.

Gevonden voor jou

Tilburg kampt met een groeiend probleem op het elektriciteitsnet. Door de toename van stroomverbruik en duurzame energieopwekking is er op sommige plekken sprake van netcongestie, waarbij het stroomnet vol raakt. Dit zorgt voor wachttijden bij nieuwe aansluitingen of uitbreidingen.

Om dit aan te pakken, inventariseert de gemeente samen met ontwikkelaars en initiatiefnemers maatschappelijke projecten. Het gaat om woningbouw- en onderwijsprojecten die uiterlijk in 2035 starten en uiterlijk in 2036 worden opgeleverd. Deze projecten kunnen worden aangemeld voor de werkwijze Eerder Aanvragen, waarbij ze prioriteit krijgen bij het indienen van transportcapaciteitsaanvragen.

Eerder aanvragen

De werkwijze Eerder Aanvragen zorgt ervoor dat maatschappelijk belangrijke projecten een hogere plek op de gemeentelijke prioriteitenlijst krijgen. De lijst wordt vervolgens ingediend bij de netbeheerder. Hoewel een aanmelding geen garantie biedt op een aansluiting, vergroot het wel de kans op een tijdige behandeling.

De gemeente benadrukt dat de beschikbaarheid van netcapaciteit afhankelijk blijft van de ruimte op het elektriciteitsnet. Het doel van deze inventarisatie is om projecten zo goed mogelijk in te plannen binnen de beperkingen van het stroomnet.

Meer informatie over het aanmelden van projecten en het proces vind je op de gemeentelijke website.