Vergunning aangevraagd voor pré-mantelzorgwoning in Knegsel

In Knegsel is een vergunning aangevraagd voor een pré-mantelzorgwoning. Het gaat om een bestaand bijgebouw aan de Nardushoek.

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De gemeente Eersel heeft een aanvraag ontvangen om een bestaand bijgebouw aan de Nardushoek in Knegsel om te vormen tot een pré-mantelzorgwoning. Een pré-mantelzorgwoning is een woonruimte die bedoeld is om in de toekomst mantelzorg te bieden. De aanvraag is ingediend op 14 augustus 2026.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit publiceren. Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage en kan er nog niet op gereageerd worden.