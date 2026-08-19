Uitrit aanvragen bij Zwart Moerken in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor een uitrit aan Zwart Moerken 3 in Rijsbergen. Het verzoek werd ingediend op 13 augustus en wordt momenteel bekeken.

Gevonden voor jou

Het gaat om het maken, hebben of aanpassen van een uitweg op de locatie. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600951.

De gemeente publiceert deze aanvraag om inwoners te informeren over lokale ontwikkelingen. Inzage in de aanvraag is mogelijk via een afspraak met het team vergunningen van de gemeente Zundert. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken; dat kan pas na een besluit over de vergunning.