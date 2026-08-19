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Youth Party mag op 22 augustus doorgaan in Rijsbergen

Vandaag om 09:35

Op 22 augustus vindt de Youth Party plaats aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. Het evenement is goedgekeurd door de gemeente Zundert.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft op 3 augustus een melding ontvangen voor de Youth Party op zaterdag 22 augustus aan de Sint Bavostraat 77 in Rijsbergen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de melding geregistreerd en akkoord bevonden.

Het evenement is een incidentele festiviteit, wat betekent dat het gaat om een eenmalig feest buiten de normale activiteiten. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

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