Heteluchtballonnen mogen opstijgen in Rijsbergen en Achtmaal

De burgemeester van Zundert heeft toestemming gegeven voor het opstijgen van heteluchtballonnen in Rijsbergen en Achtmaal. Het besluit werd genomen op 17 augustus 2026.

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In 2026 mogen heteluchtballonnen opstijgen vanaf twee locaties in de gemeente Zundert: de Pannenhoefsebaan 31 in Rijsbergen en de Eendenkooistraat 10 in Achtmaal. De burgemeester heeft hiervoor op 17 augustus 2026 een officiële verklaring van geen bezwaar afgegeven.

Het besluit is onderdeel van een aanvraag die geregistreerd staat onder zaaknummer 0879ZV202600141. Hiermee wordt het opstijgen van de ballonnen op deze locaties toegestaan. Beide plekken zijn daarmee klaar voor een bijzonder schouwspel in de lucht.