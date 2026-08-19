Pakketpunt aan huis aangevraagd in Rijsbergen

In Rijsbergen is een vergunning aangevraagd voor een pakketpunt aan huis.

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Op 13 augustus 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag ontvangen voor een pakketpunt aan huis aan de Zwart Moerken 3 in Rijsbergen. De initiatiefnemer wil hiervoor afwijken van de bestaande regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600952. Het pakketpunt zou op de genoemde locatie worden gerealiseerd. Bezwaar maken tegen deze aanvraag is niet mogelijk; dat kan pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen. Wie de aanvraag wil inzien, kan contact opnemen met het vergunningenteam van de gemeente Zundert.