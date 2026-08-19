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Vergunning voor twee dakkapellen in Nieuw-Vossemeer

Vandaag om 09:35

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van twee dakkapellen op een woning aan de Graaf van Beierenstraat in Nieuw-Vossemeer.

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Op 17 augustus 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning maakt het mogelijk om twee dakkapellen te plaatsen op het perceel aan Graaf van Beierenstraat 22 in Nieuw-Vossemeer.

Het besluit is dezelfde dag naar de aanvrager verstuurd en geregistreerd onder nummer 0851Z260700000195. Het biedt de eigenaar de mogelijkheid om de woning aan te passen met meer ruimte en licht op de bovenverdieping.

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