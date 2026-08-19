Vergunning voor varkenshouderij in Reusel ingetrokken

De gemeente Reusel-De Mierden heeft de vergunning ingetrokken voor het houden van varkens aan Kattenbos 12a. Het besluit is genomen op 17 augustus 2026.

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De intrekking betekent dat er geen toestemming meer is om op het adres Kattenbos 12a in Reusel varkens te houden. Het kenmerk van deze zaak bij de gemeente is 16675893.

Het besluit is onderdeel van de vergunningsprocedures binnen de gemeente. Het volledige besluit ligt zes weken ter inzage en kan alleen op afspraak worden ingezien.