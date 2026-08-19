Verlenging vergunning voor woningverbouwing in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft de termijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om een aanvraag voor de verbouwing van een woning aan de Oostrikkerdijk in Leende.

Gevonden voor jou

Het besluit om de termijn te verlengen is genomen op maandag 17 augustus 2026. De verlenging geldt voor maximaal zes weken en heeft betrekking op een aanvraag voor bouwactiviteiten en technische bouwaspecten aan de woning op Oostrikkerdijk 16.

De verlenging is uitsluitend informatief en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing.