Vergunningsaanvraag voor verbouwing woonhuis in Heeze

Op de Cornelis Troostlaan in Heeze is een vergunning aangevraagd voor een verbouwing van een woonhuis.

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De gemeente Heeze-Leende heeft op 16 augustus 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een verbouwing van een woonhuis op de Cornelis Troostlaan 10 in Heeze.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 513030 en valt onder de categorie ‘bouwen’ in het omgevingsplan. Voor deze aanvraag geldt dat het een kennisgeving betreft: er kan niet formeel op gereageerd worden en de plannen liggen niet ter inzage.