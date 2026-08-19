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Vergunningsaanvraag voor dakkapel aan Hoofdman in Heeze

Vandaag om 09:38

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor een dakkapel aan de Hoofdman in Heeze.

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De gemeente Heeze-Leende heeft op maandag 17 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan Hoofdman 36 in Heeze.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 513078 en valt binnen het onderdeel 'Bouwen' volgens het omgevingsplan. Het betreft een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag, waarbij de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reactie mogelijk is.

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