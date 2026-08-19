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Schijndel: vergunning verleend voor kappen van boom
Vandaag om 09:38
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Past van Vroonhovenstraat in Schijndel.
Op 17 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een boom aan de Past van Vroonhovenstraat in Schijndel. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3223.
De vergunning is aangevraagd om een boom op deze locatie te mogen verwijderen. Dit soort aanvragen wordt beoordeeld op basis van de impact op de omgeving en het milieu. De gemeente heeft het besluit op 17 augustus verzonden.
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