Overkapping gepland op Bolkenplein in Veghel

Op het Bolkenplein in Veghel is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een overkapping. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 15 augustus ontvangen en gaat deze beoordelen.

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De aanvraag is ingediend voor het adres Bolkenplein 1 A in Veghel en geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3919. Het gaat om het realiseren van een overkapping. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt er een besluit genomen, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort.

Als de gemeente meer informatie nodig heeft, kan de doorlooptijd worden aangepast. Het is belangrijk voor correspondentie rondom deze aanvraag om het zaaknummer te vermelden.