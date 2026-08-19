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Buurt barbecue in Schijndel op 5 september goedgekeurd
Vandaag om 09:38
De gemeente Meierijstad heeft een evenement goedgekeurd voor een buurt barbecue op 5 september aan de Lariestraat in Schijndel.
De burgemeester heeft op 17 augustus 2026 besloten om de melding voor deze barbecue te accepteren. Het evenement vindt plaats in Schijndel en is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen.
De aanvraag voor de barbecue is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3912. Het besluit hierover is op dezelfde dag verzonden. Het betreft een openbare melding, en de barbecue zal plaatsvinden op zaterdag 5 september 2026.
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