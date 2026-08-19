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Beslistermijn verlengd voor houten chalet in Veghel
Vandaag om 09:38
De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning bij De Coevering 1 in Veghel verlengd met zes weken. Het gaat om een aanvraag voor het verplaatsen, verduurzamen en herindelen van een houten chalet.
De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2950, betreft werkzaamheden aan een houten chalet in Veghel. De gemeente heeft besloten meer tijd te nemen voor de beoordeling van de plannen. Hierdoor is de termijn met zes weken verlengd.
Het chalet aan De Coevering 1 zal volgens de plannen worden verplaatst, duurzamer gemaakt en anders ingedeeld. Bezwaar maken tegen deze verlenging is niet mogelijk. Reacties kunnen pas worden ingediend als er een ontwerpbesluit is opgesteld.
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