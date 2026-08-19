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Vergunning voor muziekevenement in Veghel op 23 oktober
Vandaag om 09:38
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het muziekevenement BijOns Back on Track. Het evenement vindt plaats op 23 oktober 2026 aan Hennenberg 18 in Veghel.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 17 augustus 2026 besloten om de vergunning voor het muziekevenement BijOns Back on Track te verlenen. Het evenement staat gepland op Hennenberg 18 in Veghel.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3754. Het evenement vindt plaats op zaterdag 23 oktober 2026.
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