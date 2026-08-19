Nieuw bodemenergiesysteem bij Zwembadweg in Sint-Oedenrode

Bij Zwembadweg 39 in Sint-Oedenrode wordt een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. De melding hiervoor is op 29 juni 2026 door de gemeente Meierijstad ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gesloten bodemenergiesysteem is een techniek waarmee energie uit de bodem wordt gehaald om bijvoorbeeld gebouwen te verwarmen of te koelen. De locatie van deze aanleg is Zwembadweg 39 in Sint-Oedenrode.

De melding is geregistreerd onder het DSO-kenmerk 2026072900873 en zaaknummer Z/511896. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.