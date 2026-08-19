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Gemeente Meierijstad krijgt aanvraag voor oprit in Schijndel
Vandaag om 09:38
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een oprit aan de Andoornstraat 15 in Schijndel.
Op 15 augustus 2026 is bij de gemeente Meierijstad een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het aanleggen van een oprit aan de Andoornstraat 15, 5482PB in Schijndel.
De behandeling van de aanvraag volgt de standaardprocedure. Binnen acht weken na ontvangst wordt een besluit genomen, tenzij de gemeente meer tijd nodig heeft. De termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of tijdelijk worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is.
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