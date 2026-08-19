Vergunningsaanvraag voor vervangen kozijnen in Etten-Leur

In Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor het vervangen van kozijnen, ramen en deuren aan Zilvermeeuw 63.

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De gemeente Etten-Leur heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan een woning aan de Zilvermeeuw. Het gaat om het vervangen van kozijnen, ramen en deuren. De aanvraag is op 10 augustus 2026 binnengekomen en heeft het kenmerk 2026ABB0540-01.

Het adres van het project is Zilvermeeuw 63, met postcode 4872RN. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dat is pas mogelijk zodra de gemeente een besluit heeft genomen.