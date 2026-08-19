Buddyproject voor veteranen gestart in Etten-Leur

In Etten-Leur is een Buddyproject gestart om veteranen te ondersteunen. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en praktische hulp aan wie dat nodig heeft.

Gevonden voor jou

De Stichting Veteranen Etten-Leur heeft samen met de gemeente een project opgezet om veteranen en hun thuisfront te helpen. Het initiatief richt zich op persoonlijke ondersteuning, zoals het bieden van sociale contacten en praktische hulp. Vrijwilligers, zogenaamde buddies, staan naast de veteraan en denken mee om hen te ondersteunen.

Het doel van het Buddyproject is om ervoor te zorgen dat geen enkele veteraan er alleen voor staat. Het project is laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan extra hulp of gewoon een luisterend oor. Veteranen, hun partners en familieleden kunnen gebruikmaken van deze ondersteuning.