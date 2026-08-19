Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Jeroen Boschstraat, Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft een individuele gehandicaptenparkeerplaats toegewezen bij een woning aan de Jeroen Boschstraat. Het verkeersbesluit volgt na een aanvraag van 29 juni 2026.

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De parkeerplaats wordt ingericht met een speciaal verkeersbord, inclusief een kentekenbord dat gekoppeld is aan de auto van de aanvrager. De gemeente heeft bepaald dat de voorziening wordt verwijderd als de aanvrager verhuist of niet meer voldoet aan de regels.

Het besluit is genomen om de mobiliteit van mensen met een beperking te ondersteunen en is afgestemd met de verkeersadviseur van de politie. De gemeente Etten-Leur benadrukt dat het eigendom en onderhoud van de Jeroen Boschstraat onder haar verantwoordelijkheid vallen.